Ще один банк почав видавати картки для отримання тисячі за вакцинацію

Райффайзен Банк долучився до програми «єПідтримка» з виплати тисячі гривень за вакцинацію. Клієнти банку можуть відкрити спеціальну картку.

Про це пише пресслужба банку.

«Для отримання цієї картки треба звернутись до найближчого відділення Райффайзен Банку або оформити її онлайн за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/rahunok/cards-raif/ye-pidtrymka. Після оформлення картки необхідно подати заяву на виплату 1 000 гривень у «Дії», — пояснили там.

Райффайзен Банк став вже сьомим банком, який долучився до державної програми виплат коштів за вакцинацію.