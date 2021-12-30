Еще один банк начал выдавать карты для получения тысячи за вакцинацию

Райффайзен Банк присоединился к программе «єПідтримка» по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Клиенты банка могут открыть специальную карту.
Об этом пишет пресс-служба банка.
«Для получения этой карты нужно обратиться в ближайшее отделение Райффайзен Банка или оформить ее онлайн по ссылке: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/rahunok/cards-raif/ye-pidtrymka. После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1 000 гривен в приложении «Дія», — пояснили там.
Райффайзен Банк стал уже седьмым банком, присоединившимся к государственной программе выплат за вакцинацию.
- 19 декабря в Украине стартовала программа выплаты всем вакцинированным гражданам по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку или приобрести книги. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Пенсионеры смогут на эти деньги приобрести лекарства — но уже в 2022 году. На выплаты Кабмин выделил 8 миллиардов гривен. Деньги можно получить через monobank, A-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк.