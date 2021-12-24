Еще три украинских банка начали выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Чтобы получить его в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря.
Об этом в своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Люди, уже получившие выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самых популярных опции, которые выбирали. У вас тоже есть такая возможность, тем более, что кинотеатры и книжные магазины предлагают разные бонусы через оплату картой еПоддержка», — пояснил он.
По словам Федорова, с 24 декабря тысячу гривен начали выплачивать ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк. В этих банках карту еПоддержка открыли 3,6 млн украинцев.
В общей сложности уже 6 млн украинцев открыли специальные карты, 2,4 млн уже получили свою тысячу гривен. Также 270 млн гривен уже было потрачено.
- 19 декабря в Украине стартовала программа выплаты всем вакцинированным гражданам по 1000 гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку или приобрести книги. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Пенсионеры смогут на эти деньги приобрести лекарства. На выплаты Кабмин выделил 8 миллиардов гривен.
- Деньги можно получить через monobank, A-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк.