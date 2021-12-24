Ще три українські банки почали виплачувати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Щоб отримати її в цьому році, потрібно подати заявку до 29 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Люди, які вже отримали виплату від держави, витратили її на книги, кіно та квитки всередині країни. Це три найпопулярніші опції, які вибирали. У вас теж є така можливість, тим більше, що кінотеатри та книгарні пропонують різні бонуси через оплату карткою «єПідтримка», — пояснив він.

За словами Федорова, з 24 грудня тисячу гривень почали виплачувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. У цих банках картку «єПідтримка» відкрили 3,6 мільйона українців.

Загалом вже 6 мільйонів українців відкрили спеціальні картки, 2,4 мільйона вже отримали свою тисячу гривень. Уже витрачено 270 мільйонів гривень.