У месенджері Telegram зʼявились реакції на повідомлення, перекладач та QR-коди із посиланням на канал

Розробники месенджеру Telegram 30 грудня представили дванадцяте оновлення за цей рік: стали доступні реакції на повідомлення, автоматичний переклад повідомлень, QR-коди із посиланням на канал, прихований текст зі спойлерами та інше.

Відтепер можна залишати емодзі у вигляді реакцій на повідомлення. Щоб надіслати швидку реакцію (палець уверх), треба двічі натиснути на повідомлення. Для вибору інших реакцій, треба натиснути на повідомлення один раз (для iOS: затиснути його пальцем). Змінити емодзі для швидкої реакції можна в налаштуваннях. Android: Установки чату — Швидка реакція. Якщо iOS: Стікери та емодзі — Швидка реакція.

У особистих чатах реакції завжди включені. У групах та каналах адміністратори можуть вибрати, чи дозволити реакції та які саме емоди будуть доступні в чаті. Адміністратори груп та каналів можуть увімкнути реакції у профілі чату: Змінити — Реакції.

Telegram

Щоб обговорювати новинки прокату і не зробити спойлер, можна виділити частину набраного повідомлення та застосувати форматування «Прихований». Прихований текст не відображається ні в повідомленнях, ні у списку чатів та оповіщення. Щоб переглянути прихований текст, треба торкнутись його.

Telegram

Telegram використовують понад 500 мільйонів людей з усього світу — тепер можна прямо в додатку перекласти будь-яке повідомлення. Можна переглянути текст повідомлень у розділі Налаштування — Мова. Щоб перекласти повідомлення, треба натиснути на нього (для iOS: затисніть пальцем) і обрати Перекласти в меню. У налаштуваннях можна вибрати мови, які не потрібно перекладати, для повідомлень на цих мовах кнопка «Перекласти» буде прихована. Для перекладу на пристрої має бути встановлена ​​iOS 15+ або будь-яка версія Android. Список доступних мов залежить від операційної системи.

Telegram

Також відтепер у Telegram можна створити QR-код для переходу в профіль будь-якого користувача, у якого є публічне посилання. Можна також створювати QR-коди для груп, каналів та ботів — наприклад, можна швидко показати другу улюблений блог. Щоб створити QR-код, треба натиснути на нову іконку поруч із публічним посиланням у профілі користувача або чату та обрати візерунок. Після цього код можна зберегти, надрукувати, надіслати через Telegram або в інші програми. QR-код для власного публічного посилання можна створити в налаштуваннях.

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