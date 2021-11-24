Telegram прибере рекламу з каналів держструктур, політиків та чиновників

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров в офіційній групі Durovʼs Chat повідомив, що у каналах державних структур, чиновників та політиків не буде реклами.

«Ми виключаємо канали державних чиновників та урядових організацій з рекламної платформи», — відповів Дуров на запитання користувачів.

Рекламу в Telegram почали тестувати на початку листопада, але нововведення викликало критику у користувачів (через настирливу рекламу) та власників каналів, які не можуть контролювати рекламні оголошення. Незабаром у Telegram-каналах різних держструктур почали зʼявлятися рекламні оголошення, які не повʼязані з їх діяльністю. На це й почали надходити скарги.