Telegram анонсував появу реклами у месенджері. Це будуть короткі повідомлення в каналах

Месенджер Telegram у майбутньому запустить рекламні публікації. Їх можна буде побачити у каналах, на які підписані понад тисячу людей.

Про це повідомив засновник месенджеру Павло Дуров.

«Telegram не показуватиме рекламні повідомлення у списку чатів, особистих розмовах чи групах. Реклама торкнеться лише великих каналів — сервісів, де вже й так є реклама, і підтримка яких призводить до найбільших витрат з боку Telegram», — пояснив він.

За словами Дурова, для показу реклами не будуть використовуватися особисті дані. Їхній зміст залежатиме винятково від тематики каналу, де з’являтимуться такі повідомлення.

Також у рекламі допускатимуться лише короткі тексти без фотографій та посилань.

«Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс», — підкреслив Дуров.