Теми для чатів та запис трансляцій: Telegram випустив чергове оновлення

Месенджер Telegram випустив чергове велике оновлення свого додатку. У ньому з’явилися функції запису трансляцій, перегляду користувачів, які прочитали повідомлення в групі, встановлення різних тем приватних чатів та багато іншого.
Про це пише пресслужба Telegram.
Тепер у невеликих групах можна перевірити, хто саме встиг прочитати ваше повідомлення. Але для захисту конфіденційності ця функція буде доступна лише сім днів.
Також розробники дали можливість здійснювати запис не лише аудіо, але і відеотрансляцій у групах. Після цього цим записом можна буде поділитися з учасниками групи, які пропустили трансляцію.
В особистих чатах користувачі тепер можуть встановлювати персональні теми, які змінюються одразу в обох учасників. Додали і нові інтерактивні емодзі.
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