Темы для чатов и запись трансляций: Telegram выпустил очередное обновление

Мессенджер Telegram выпустил очередное крупное обновление своего приложения. В нем появились функции записи трансляций, просмотра пользователей, которые прочитали сообщение в группе, установления различных тем частных чатов и многое другое.

Об этом пишет пресс-служба Telegram.

Теперь в небольших группах можно проверить, кто именно успел прочитать ваше сообщение. Но для защиты конфиденциальности эта функция будет доступна только семь дней.

Также разработчики позволили осуществлять запись не только аудио, но и видеотрансляций в группах. Потом этой записью можно будет поделиться с участниками группы, которые пропустили трансляцию.

В личных чатах пользователи теперь могут устанавливать персональные темы, которые меняются сразу у обоих участников. Добавили и новые интерактивные эмодзи.