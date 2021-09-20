Темы для чатов и запись трансляций: Telegram выпустил очередное обновление

Мессенджер Telegram выпустил очередное крупное обновление своего приложения. В нем появились функции записи трансляций, просмотра пользователей, которые прочитали сообщение в группе, установления различных тем частных чатов и многое другое.
Об этом пишет пресс-служба Telegram.
Теперь в небольших группах можно проверить, кто именно успел прочитать ваше сообщение. Но для защиты конфиденциальности эта функция будет доступна только семь дней.
Также разработчики позволили осуществлять запись не только аудио, но и видеотрансляций в группах. Потом этой записью можно будет поделиться с участниками группы, которые пропустили трансляцию.
В личных чатах пользователи теперь могут устанавливать персональные темы, которые меняются сразу у обоих участников. Добавили и новые интерактивные эмодзи.
- 23 декабря основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 2021 года мессенджер начнет монетизироваться, но это будут делать ненавязчиво. Дуров обещает, что большинство пользователей не заметят серьезные изменения.
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