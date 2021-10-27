Telegram анонсировал появление рекламы в мессенджере. Это будут короткие сообщения в каналах

Мессенджер Telegram в будущем запустит рекламные публикации. Их можно будет увидеть в каналах, на которые подписаны более тысячи человек.
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных разговорах или группах. Реклама коснется только больших каналов — сервисов, где и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим затратам со стороны Telegram», — пояснил он.
По словам Дурова, для показа рекламы не будут употребляться личные данные. Их содержание зависит исключительно от тематики канала, где будут появляться такие сообщения.
Также в рекламе будут допускаться короткие тексты без фотографий и ссылок.
«Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут гораздо более комфортными для пользователей. Выручка от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — подчеркнул Дуров.
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