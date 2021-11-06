У Telegram зʼявиться платна підписка, яка дозволить приховувати рекламу

За його словами, функція «може бути оформлена у вигляді недорогої підписки», що дозволить безпосередньо підтримувати сервіс.

Месенджер Telegram працює над розробкою платної підписки, яка дозволить вимикати рекламні повідомлення, які також там незабаром зʼявляться .

Дуров зазначив, що вони продовжать працювати над функціями, що дозволять Telegram стати беззбитковим проєктом, однак пріоритет — інтереси користувачів та авторів контенту.

5 листопада Дуров анонсував, що незабаром у великих Telegram-каналах вперше зʼявляться офіційні рекламні повідомлення (у всіх публічних каналах, де понад тисяча передплатників, зʼявився однаковий рекламний пост з посиланням на особистий канал Дурова). В офіційній рекламі будуть лише короткі тексти без зовнішніх посилань чи фотографій. Крім цього, реклама зʼявиться лише після перегляду нових повідомлень у каналі.