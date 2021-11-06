В Telegram появится платная подписка, которая позволит скрывать рекламу

По его словам, функция «может быть оформлена в виде недорогой подписки», что позволит поддерживать сервис.

Мессенджер Telegram работает над разработкой платной подписки, которая позволит выключать рекламные сообщения, которые также вскоре там появятся .

Дуров отметил, что они продолжат работать над функциями, которые бы позволили Telegram стать безубыточным проектом, однако приоритет — интересы пользователей и авторов контента.

5 ноября Дуров анонсировал, что в скором времени в крупных Telegram-каналах впервые появятся официальные рекламные сообщения (во всех публичных каналах, где более тысячи подписчиков, появился одинаковый рекламный пост со ссылкой на личный канал Дурова). В официальной рекламе будут только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Кроме того, реклама появится только после просмотра новых сообщений в канале.