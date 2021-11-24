Telegram уберет рекламу из каналов госструктур, политиков и чиновников

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в официальной группе Durovʼs Chat сообщил, что в каналах государственных структур, чиновников и политиков не будет рекламы.

«Мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», — ответил Дуров на вопрос пользователей.

Рекламу в Telegram начали тестировать в начале ноября, но нововведение вызвало критику у пользователей (из-за назойливой рекламы) и владельцев каналов, которые не могут контролировать рекламные объявления. Вскоре в Telegram-каналах различных госструктур начали появлятся не связанные с их деятельностью рекламные объявления. На это и начали поступать жалобы.