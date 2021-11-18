Telegram будет делиться прибылью от рекламных сообщений с администраторами каналов

Мессенджер Telegram запускает спонсируемые сообщения — инструмент, который позволит кому-либо продвигать свои каналы и ботов. Компания будет делиться прибылью с администраторами этих каналов.

Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил 18 ноября.

Рекламные сообщения сейчас находятся в тестовом режиме и доступны не всем. После того как они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные затраты (оборудование и центры обработки данных, которые администраторы каналов используют для доставки контента сотням миллионов пользователей), мессенджер начнет делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения — «потому что это честно».