У Telegram зʼявиться захист від спойлерів. Текст можна буде «заблюрити»

У месенджері Telegram зʼявиться захист від спойлерів — функція дозволить приховувати виділений текст.
Про це пише Android Police.
Функція зʼявиться як вибір формату тексту. Користувач зможе виділити частину тексту до відправки, який хоче тимчасово засекретити, і застосувати до нього формат «Спойлер». Виділений текст буде «заблюреним», а одержувач зможе прочитати його тільки при натисканні на повідомлення.
Про розробку функції повідомив і колишній речник російської соцмережі «ВКонтакте», опублікувавши відео з прикладом роботи функції.
Коли функція зʼявиться в Telegram поки невідомо.
- У грудні в Telegram зʼявилася низка нових функцій. Зокрема, у користувачів зʼявилася можливість встановити заборону зберігання або пересилання контенту в чатах. Також зʼявилися анонімні публікації.
- У майбутньому у Telegram зʼявиться платна підписка, яка дозволить приховувати рекламу.