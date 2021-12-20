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У Telegram зʼявиться захист від спойлерів. Текст можна буде «заблюрити»

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

У месенджері Telegram зʼявиться захист від спойлерів — функція дозволить приховувати виділений текст.

Про це пише Android Police.

Функція зʼявиться як вибір формату тексту. Користувач зможе виділити частину тексту до відправки, який хоче тимчасово засекретити, і застосувати до нього формат «Спойлер». Виділений текст буде «заблюреним», а одержувач зможе прочитати його тільки при натисканні на повідомлення.

Про розробку функції повідомив і колишній речник російської соцмережі «ВКонтакте», опублікувавши відео з прикладом роботи функції.

Коли функція зʼявиться в Telegram поки невідомо.

  • У грудні в Telegram зʼявилася низка нових функцій. Зокрема, у користувачів зʼявилася можливість встановити заборону зберігання або пересилання контенту в чатах. Також зʼявилися анонімні публікації.
  • У майбутньому у Telegram зʼявиться платна підписка, яка дозволить приховувати рекламу.