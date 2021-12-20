У Telegram зʼявиться захист від спойлерів. Текст можна буде «заблюрити»

У месенджері Telegram зʼявиться захист від спойлерів — функція дозволить приховувати виділений текст.

Про це пише Android Police.

Функція зʼявиться як вибір формату тексту. Користувач зможе виділити частину тексту до відправки, який хоче тимчасово засекретити, і застосувати до нього формат «Спойлер». Виділений текст буде «заблюреним», а одержувач зможе прочитати його тільки при натисканні на повідомлення.

Про розробку функції повідомив і колишній речник російської соцмережі «ВКонтакте», опублікувавши відео з прикладом роботи функції.

Коли функція зʼявиться в Telegram поки невідомо.