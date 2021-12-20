В Telegram появится защита от спойлеров. Текст можно будет «заблюрить»

В мессенджере Telegram появится защита от спойлеров - функция позволит скрывать выделенный текст.

Об этом пишет Android Police.

Функция появится в виде выбора формата текста. Пользователь сможет выделить часть текст до отправки, который хочет временно засекретить, и применить к нему формат «Спойлер». Выделенный текст будет «заблюрен», а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.

О разработке функции сообщил и бывший пресс-секретарь российской соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео с примером работы функции.

Как скоро функция появится в Telegram пока неизвестно.