В Telegram появится защита от спойлеров. Текст можно будет «заблюрить»

В мессенджере Telegram появится защита от спойлеров - функция позволит скрывать выделенный текст.
Об этом пишет Android Police.
Функция появится в виде выбора формата текста. Пользователь сможет выделить часть текст до отправки, который хочет временно засекретить, и применить к нему формат «Спойлер». Выделенный текст будет «заблюрен», а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.
О разработке функции сообщил и бывший пресс-секретарь российской соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео с примером работы функции.
Как скоро функция появится в Telegram пока неизвестно.
- В декабре в Telegram появился ряд новых функций. В частности, у пользователей появилась возможность установить запрет на хранение или пересылку контента в чатах. Также появились анонимные публикации.
- В будущем в Telegram появится платная подписка, которая позволит скрывать рекламу.