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В Telegram появится защита от спойлеров. Текст можно будет «заблюрить»

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

В мессенджере Telegram появится защита от спойлеров - функция позволит скрывать выделенный текст.

Об этом пишет Android Police.

Функция появится в виде выбора формата текста. Пользователь сможет выделить часть текст до отправки, который хочет временно засекретить, и применить к нему формат «Спойлер». Выделенный текст будет «заблюрен», а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.

О разработке функции сообщил и бывший пресс-секретарь российской соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео с примером работы функции.

Как скоро функция появится в Telegram пока неизвестно.

  • В декабре в Telegram появился ряд новых функций. В частности, у пользователей появилась возможность установить запрет на хранение или пересылку контента в чатах. Также появились анонимные публикации.
  • В будущем в Telegram появится платная подписка, которая позволит скрывать рекламу.