Защита контента и анонимные публикации: Telegram выпустил обновление

Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление, добавив ряд новых функций. В частности, у пользователей появилась возможность установить запрет на хранение или пересылку любого контента в чатах.
Об этом говорится в блоге Telegram.
Администраторы групп и каналов теперь могут сделать так, что их контент будет доступен только участникам, и они не смогут ни переслать его, ни сохранить.
Также пользователи получили возможность удалять сообщения в чате за целый день или за определенный промежуток времени, выбрав диапазон дат.
В мессенджере администраторы групп и каналов теперь могут оставлять комментарии анонимно от имени каналов, а не от собственного имени. Кроме того, появились новые возможности входа в мессенджер и верификации.
Отдельно в Telegram ввели возможность посылать запрос на присоединение к группам и каналам. После получения запроса администраторы могут связаться с пользователями для подтверждения. По словам разработчиков, это открывает для них много разных возможностей: они могут подтвердить запрос, если пользователь, например, просто принял внутренние правила, или совершил какое-то пожертвование авторам канала или группы.
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