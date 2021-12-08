Захист контенту та анонімні публікації: Telegram випустив оновлення

Месенджер Telegram випустив чергове оновлення, додавши низку нових функцій. Зокрема у користувачів з’явилася можливість встановити заборону на зберігання або пересилання будь-якого контенту у чатах.

Про це йдеться у блогу Telegram.

Адміністратори груп та каналів тепер мають змогу зробити так, що їхній контент буде доступний лише учасникам, і вони не зможуть ані переслати його, ані зберегти.

Також користувачі отримали можливість видаляти повідомлення у чатах за цілий день або за певний проміжок часу, обравши діапазон дат.

У месенджері адміністратори груп та каналів тепер можуть залишати коментарі анонімно від імені самих каналів, а не від власного імені. Окрім цього, з’явилися нові можливості входу в месенджер та верифікації.

Окремо у Telegram ввели можливість надсилати запит на приєднання до груп та каналів. Після отримання запиту адміністратори можуть зв’язатися з користувачами для його підтвердження. За словами розробників, це відкриває для них багато різних можливостей: вони можуть підтвердити запит, якщо користувач, наприклад, просто прийняв внутрішні правила, або ж здійснив якусь пожертву авторам каналу чи групи.