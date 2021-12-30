В мессенджере Telegram появились реакции на сообщения, переводчик и QR-коды со ссылкой на канал

Разработчики мессенджера Telegram 30 декабря представили двенадцатое обновление за этот год: стали доступны реакции на сообщения, автоматический перевод сообщений, QR-коды со ссылкой на канал, скрытый текст со спойлерами и прочее.

Теперь можно оставлять эмодзы в виде реакций на сообщение. Чтобы отправить быструю реакцию (палец вверх), нужно дважды нажать на сообщение. Для выбора других реакций нужно нажать на сообщение один раз (для iOS: зажать его пальцем). Изменить эмодзы для быстрой реакции можно в настройках. Android: Настройки чата — Быстрая реакция. Если iOS: Стикеры и эмодзы — быстрая реакция.

В личных чатах реакции всегда включены. В группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли реакции и какие эмоды будут доступны в чате. Администраторы групп и каналов могут включить реакции в профиле чата: Изменить — Реакции.

Telegram

Чтобы обсудить новинки проката и не сделать спойлер, можно выделить часть набранного сообщения и использовать форматирование «Скрытый». Скрытый текст не отображается ни в сообщениях, ни в списке чатов и уведомлениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, нужно нажать на него.

Telegram

Telegram используют более 500 миллионов человек со всего мира — теперь можно прямо в приложении перевести любое сообщение. Можно просмотреть текст сообщений в разделе Настройки — Язык. Чтобы перевести сообщение, нужно нажать на него (для iOS: зажмите пальцем) и выбрать пункт Перевести в меню. В настройках можно выбрать языки, которые не нужно переводить, для сообщений на этих языках кнопка Перевести будет скрыта. Для перевода на устройство должна быть установлена iOS 15+ или любая версия Android. Список доступных языков зависит от операционной системы.

Telegram

Также отныне в Telegram можно создать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Можно также создавать QR-коды для групп, каналов и ботов – например, можно быстро показать другу любимый блог. Чтобы создать QR-код, нажмите на новую иконку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чата и выберите узор. После этого код можно сохранить, напечатать, отправить через Telegram или другие приложения. QR-код для своей публичной ссылки можно создать в настройках.

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