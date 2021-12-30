Китай успішно запустив експериментальний супутник звʼязку

Китай успішно запустив новий експериментальний супутник комунікаційних технологій.
Про це пише агентство Xinhua.
Запуск здійснили з космодрому Січан у провінції Сичуань, що на південному заході Китаю. Ракета-носій «Чанчжен-3B» (Long March-3B) вивела супутник о 00:43 за пекінським часом (18:43 за Києвом). Жодних даних про сам супутник агентство не наводить.
Зазначається, що цей запуск став 405-м для ракет-носіїв серії «Чанчжен» («Великий похід»).
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