Китай успішно запустив експериментальний супутник звʼязку

Китай успішно запустив новий експериментальний супутник комунікаційних технологій.

Про це пише агентство Xinhua.

Запуск здійснили з космодрому Січан у провінції Сичуань, що на південному заході Китаю. Ракета-носій «Чанчжен-3B» (Long March-3B) вивела супутник о 00:43 за пекінським часом (18:43 за Києвом). Жодних даних про сам супутник агентство не наводить.

Зазначається, що цей запуск став 405-м для ракет-носіїв серії «Чанчжен» («Великий похід»).