Китай успешно запустил экспериментальный спутник связи

Китай успешно запустил новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий.
Об этом пишет агентство Xinhua.
Запуск осуществили с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» (Long March-3B) вывела спутник в 00:43 по пекинскому времени (18:43 в среду по Киеву). Никаких данных о самом спутнике агентство не сообщает.
Отмечается, что этот запуск стал 405-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн» («Великий поход»).
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