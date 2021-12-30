Китай успешно запустил экспериментальный спутник связи

Китай успешно запустил новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий.

Об этом пишет агентство Xinhua.

Запуск осуществили с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» (Long March-3B) вывела спутник в 00:43 по пекинскому времени (18:43 в среду по Киеву). Никаких данных о самом спутнике агентство не сообщает.

Отмечается, что этот запуск стал 405-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн» («Великий поход»).