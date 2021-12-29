Антимонопольний комітет дозволив переможцю аукціону приватизувати завод «Більшовик» у Києві

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ «Дженерал Коммерс» приватизувати «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») у Києві, за який компанія вже заплатила до бюджету 1,42 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Комітету.

АМКУ дав дозвіл після розгляду повторної заяви про концентрацію, подану переможцем конкурсу. Першу заяву подали без інформації про фінозабезпечення угоди.

«Враховуючи, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонена відповідно до ЗУ «Про санкції», комітет надав дозвіл ТОВ «Дженерал Комерс» на придбання [«Більшовика»]», — заявили в комітет.

При цьому регулятор продовжує перевіряти можливі неконкурентні дії учасників аукціону.