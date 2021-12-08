АМКУ досі не дозволив приватизацію заводу «Більшовик» у Києві, хоча держава вже отримала гроші

Антимонопольний комітет поки не дозволив придбання «Першого київського машинобудівного заводу» («Більшовик») у Києві. Там зазначили, що досі розглядають повторну заявку, хоча держава вже отримала за нього кошти.

Про це у своєму Facebook написала очільниця комітету Ольга Піщанська.

«Антимонопольний комітет ще не виносив рішення щодо поданої повторно заяви про надання дозволу ТОВ «Дженерал Комерс» придбати контрольний пакет акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик»). Розгляд заяви триває», — зазначила вона.

Водночас вона пояснила, що за законом переможець аукціону має внести кошти за придбання лоту протягом 30 днів, інакше потім йому нараховуватиметься пеня. А якщо інвестор протягом 60 днів не сплатить гроші, це є підставою для розірвання договору.