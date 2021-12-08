АМКУ до сих пор не разрешил приватизацию завода «Большевик» в Киеве, хотя государство уже получило деньги

Антимонопольный комитет пока не разрешил покупку «Первого киевского машиностроительного завода» («Большевик») в Киеве. Там отметили, что до сих пор рассматривают повторную заявку, хотя государство уже получило за него деньги.
Об этом в своем Facebook написала глава комитета Ольга Пищанская.
«Антимонопольный комитет еще не выносил решение о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения ООО «Дженерал Коммерс» приобрести контрольный пакет акций АО «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик»). Заявление еще рассматривают», — отметила она.
В то же время она пояснила, что по закону победитель аукциона должен внести средства за приобретенный лот в течение 30 дней, иначе ему будет начисляться пеня. А если инвестор в течение 60 дней не заплатит, это является основанием для расторжения договора.
- 27 октября на аукционе Фонда государственного имущества продали завод «Большевик» в рамках большой приватизации. Стартовая цена была на уровне 1,39 миллиарда гривен. Завод продали за 1,429 миллиарда гривен ООО «Дженерал Коммерс», связанному с холдингом UFuture, который принадлежит бизнесмену Василию Хмельницкому. Новые владельцы обещают создать на месте завода инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями и новые рабочие места.
- 17 ноября Антимонопольный комитет временно приостановил приватизацию завода и начал проверять возможный сговор участников аукциона.
- 7 декабря в Фонде госимущества отчитались, что средства от приватизации «Первого киевского машиностроительного завода» (бывший завод «Большевик») — 1,42 миллиарда гривен — поступили в госбюджет.