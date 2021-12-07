Приватизация киевского завода «Большевик»: 1,42 млрд грн поступили в госбюджет

Средства от приватизации «Первого киевского машиностроительного завода» (бывший завод «Большевик») — 1,42 миллиарда гривен — поступили в госбюджет.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, который недавно объявил о своей отставке.

По его словам, покупатель завода должен еще погасить долги госпредприятия — более 500 млн грн.

Также он сообщил, что за 2020 и 2021 года работа команды Фонда принесла в бюджет 8,1 млрд грн, тогда как за семь предыдущих лет в госбюджет поступило 6,5 млрд грн.