Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил о своей отставке.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает «Суспільне».

«Я ставил себе планку в два года, собрал команду и наладил процессы. Вчера Facebook напомнил, что два года прошло», – отметил Сенниченко.

По его словам, отставка не связана с продажей завода «Большевик». «Все осуществлено законно, отставка с этим не связана — это мои планы», — отметил глава Фонда.

Сенниченко возглавил ФГИУ в сентябре 2019 года. В начале нынешней недели в СМИ появилась информация о его отставке. Причиной якобы стала приватизация завода «Большевик». Тогда на торги пришли всего три претендента, несмотря на заявления инвесторов накануне, а итоговая стоимость едва превысила стартовую цену в 1,39 млрд грн.