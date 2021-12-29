Уряд продовжив ще на рік перебування громадян Білорусі в Україні без обмежень

Кабінет міністрів продовжив на рік термін перебування в Україні громадян Білорусі.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.
«Кабмін продовжив дію постанови, яка знімає обмеження на перебування білорусів в Україні не більше 90 днів», — заявив нардеп. Протягом наступного року до громадян Білорусі не застосовуватиметься обмеження щодо строків тимчасового перебування в Україні, а саме — не більше 90 днів протягом 180 днів.
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