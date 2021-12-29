Кабмин продлил еще на год пребывание граждан Беларуси в Украине без ограничений

Кабинет министров продлил на год сроки легального пребывания в Украине граждан Беларуси.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.

«Кабмин продлил действие постановления, которое снимает ограничения на пребывание беларусов в Украине не более 90 дней», — заявил нардеп. В течение следующего года к гражданам Беларуси не будут применяться ограничения сроков временного пребывания в Украине, а именно — не более 90 дней в течение 180 дней.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, который должен упростить получение вида на жительство в Украине для специалистов из Беларуси, а также членов их семей, покидающих свою родину из-за режима Александра Лукашенко.