У Бельгії знову відкриють театри, кінотеатри та концертні зали. Їм забороняли працювати через коронавірус

У Бельгії частково скасували обмежувальні заходи, впроваджені через поширення коронавірусу. Зокрема, зняли заборону на роботу закладів галузі культури.
Про це йдеться в постанові Державної ради країни.
Як зазначає бельгійський телеканал RTBF, таке рішення ухвалили через позов театрального продюсера Матьє Пента, який звинувачував виконавчу владу у зловживанні повноваженнями, непропорційності вжитих заходів, замаху на право на працю, а також у забороні доступу до культури.
Згідно з новим рішенням Держради, концертні зали, театри та кінотеатри зможуть працювати за умови обмеженої заповненості, люди повинні бути в масках та із сертифікатом про вакцинацію, одужання від коронавірусу або наявність негативного тесту.
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