В Бельгии снова откроют театры, кинотеатры и концертные залы. Им запрещали работать из-за коронавируса

В Бельгии частично отменили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. В частности, снят запрет на работу культурных учреждений.
Об этом говорится в постановлении Государственного совета страны.
Как отмечает бельгийский телеканал RTBF, такое решение приняли из-за иска театрального продюсера Матье Пента, обвинявшего исполнительную власть в злоупотреблении полномочиями, непропорциональности введенных мер, покушении на право на труд, а также в запрете доступа к культуре.
Согласно новому решению Госсовета концертные залы, театры и кинотеатры смогут работать при условии ограниченной заполненности, люди должны быть в масках и с сертификатом о вакцинации, выздоровлении от коронавируса или наличии негативного теста.
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