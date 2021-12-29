В Бельгии снова откроют театры, кинотеатры и концертные залы. Им запрещали работать из-за коронавируса

В Бельгии частично отменили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. В частности, снят запрет на работу культурных учреждений.

Об этом говорится в постановлении Государственного совета страны.

Как отмечает бельгийский телеканал RTBF, такое решение приняли из-за иска театрального продюсера Матье Пента, обвинявшего исполнительную власть в злоупотреблении полномочиями, непропорциональности введенных мер, покушении на право на труд, а также в запрете доступа к культуре.