У США скоротили термін самоізоляції для хворих на коронавірус і контактних осіб до 5 днів

Центр з контролю та захворювань США (CDC) ухвалив рішення скоротити терміни самоізоляції для безсимптомних хворих на коронавірус і контактних осіб. Вони можуть перебувати на ізоляції лише 5 днів.

Про це пише CNBC.

У новому керівництві зазначено, що хворий на коронавірус може самоізолюватися на 5 днів замість 10, як рекомендували раніше. Якщо в людини немає симптомів, то вона може повернутися до нормального життя, але надягаючи всюди маску — навіть вдома.

Водночас якщо симптоми коронавірусу є, то ізоляцію припиняти не можна.

За даними CDC, таке рішення ухвалили з огляду на дані, що передача коронавірусу зазвичай відбувається за 1—2 два дні до появи симптомів і протягом 2—3 днів після появи.

Такі рекомендації CDC щодо самоізоляції під час хвороби не змінювались від самого початку пандемії. На них орієнтуються багато органів охорони здоров’я в інших країнах, як і на рекомендації ВООЗ. Як зазначив доктор Ентоні Фаучі, який у США відповідає за боротьбу з пандемією та є головним медичним радником Байдена, новий штам коронавірусу «Омікрон» заражає значно більшу кількість людей, але якщо вони всі будуть змушені самоізолюватися, то це нанесе серйозний удар по економіці. Зокрема, лікарні можуть стикнутися з нестачею медиків.