В Україні виявили понад 5 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися 130 тисяч людей

В Україні протягом доби 28 грудня виявили понад 5 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 98 медиків і 353 дитини.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 1 153 людини, а 307 українців померли від ускладнень. Водночас 12 352 хворих успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 113) та Одеській області (642).
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 131 тисяча українців, 34 тисячі отримали першу дозу, а 94 тисячі — другу.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- 18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження людини штамом «Омікрон». 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що людина, в якої виявили перший випадок штаму «Омікрон» в Україні, уже отримала негативний тест.