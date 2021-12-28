Майже половина. 6,6 мільйона вакцинованих українців відкрили рахунки для отримання тисячі гривень

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні зробили 28,05 мільйона щеплень, при цьому 13,4 мільйона людей отримали дві дози.

Про це мовилось на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.

Попри цю статистику, наразі тільки 5,5 мільйона вакцинованих українців подали заявку на отримання тисячі гривень від держави в межах програми «єПідтримка». Загалом 6,6 мільйона громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

За словами премʼра Дениса Шмигаля, через Ощадбанк на спецрахунки українців переказали понад 3,6 мільярда гривень з яких громадяни вже витратили понад 365 мільйонів. За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книги, 32% — на відвідання кінотеатрів, 11% — на залізничні квитки, 10% на інші напрямки.