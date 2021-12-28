Почти половина. 6,6 миллиона вакцинированных украинцев открыли счета для получения тысячи гривен

С начала вакцинальной кампании против коронавируса в Украине сделали 28,05 миллиона прививок, при этом двумя дозами вакцинированы 13,4 миллиона человек.

Об этом говорилось на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

Несмотря на эту статистику, только 5,5 миллиона вакцинированных украинцев подали заявку на получение тысячи гривен от государства в рамках программы «єПідтримка». Всего 6,6 миллиона граждан Украины открыли специальные счета в банках.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, через Ощадбанк на спецсчета украинцев перевели более 3,6 миллиарда гривен, из которых граждане уже потратили более 365 миллионов. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книги, 32% — на посещение кинотеатров, 11% — на железнодорожные билеты, 10% на другие направления.