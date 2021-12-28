Режисер «Гри в кальмара» домовляється з Netflix про зйомки третього сезону

Режисер серіалу «Гра в кальмара» Хван Дон Хек домовляється з Netflix про зйомки третього сезону серіалу. Він лише місяць тому анонсував другий сезон.

Про це пише Yonhap.

«Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону, а також третього сезону», — сказав він.

За словами режисера, перемовини мають завершитися найближчим часом. Це вперше Хван Дон Хек поділився інформацією про третій сезон. У листопаді він анонсував створення другого сезону, але його зйомки ще не розпочалися.