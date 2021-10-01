Південнокорейський провайдер подав до суду на Netflix через серіал «Гра у кальмара». Він дав «вибуховий» трафік

Південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти американської компанії Netflix через один з найпопулярніших серіалів стримінгу «Гра у кальмара». Серіал спровокував «вибуховий» трафік, через що Broadband довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі.

Про це пишуть Insider і Reuters.

SK Broadband стверджує, що після виходу серіалу 17 вересня трафік збільшився на 1 150 Гбіт/с, сягнувши піку. Трафік Netflix в цілому з травня 2018 року зріс в 24 рази — до 1,2 трильйона біт даних на секунду, зокрема, завдяки успіху «Гри у кальмара».

Через серіал Netflix вийшла в країні на друге місце за величиною трафіку після YouTube, але компанія не платить збори за використання мережі, як інші постачальники контенту, такі як Amazon, Apple або Facebook.

Провайдер заявив, що Netflix повинен був заплатити за використання мережі близько $27,2 млн тільки в 2020 році (за першим позовом). У Netflix говорили, що зобовʼязання компанії закінчуються на створенні контенту і забезпеченні його доступності, а витрати SK обумовлені виконанням зобовʼязань перед користувачами.

У Netflix заявили, що відстоюватимуть свою позицію у всіх позовах, але готові і до мирного врегулювання.