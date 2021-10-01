Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из-за сериала «Игра в кальмара». Он дал «взрывной» трафик

Южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против американской компании Netflix из-за одного из самых популярных сериалов стриминга «Игра в кальмара». Сериал спровоцировал «взрывной» трафик, из-за чего Broadband пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети.

Об этом пишут Insider и Reuters.

SK Broadband утверждает, что после выхода сериала 17 сентября трафик увеличился на 1 150 Гбит/с, достигнув пика. Трафик Netflix в целом с мая 2018 года вырос в 24 раза — до 1,2 триллиона бит данных в секунду, в том числе благодаря успеху «Игр в кальмара».

Из-за сериала Netflix вышла в стране на второе место по величине трафика после YouTube, но компания не платит сборы за использование сети, как другие поставщики контента, такие как Amazon, Apple или Facebook.

Провайдер заявил, что Netflix должен был заплатить за использование сети около $27,2 млн только в 2020 году (по первому иску). В Netflix говорили, что обязатедьства компании заканчиваются на создании контента и обеспечении его доступности, а затраты SK обусловлены выполнением обязательств перед пользователями.

В Netflix заявили, что будут отстаивать свою позицию по всем искам, но готовы и к мирному урегулированию.