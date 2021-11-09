Режисер «Гри в кальмара» анонсував другий сезон серіалу

Режисер і сценарист серіалу Netflix «Гра в кальмара» Хван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон. Про це він заявив у коментарі AP.

«Отже, на другий сезон було стільки тиску і стільки попиту... Я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Але скажу, що справді буде другий сезон. Це зараз у мене в голові. Нині я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще зарано говорити, коли і як це станеться. Так що я обіцяю вам, що [головний герой] Гі-Хун повернеться, і він щось зробить для цього світу», — заявив Хван Дон Хек.