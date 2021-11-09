Режисер «Гри в кальмара» анонсував другий сезон серіалу

Режисер і сценарист серіалу Netflix «Гра в кальмара» Хван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон. Про це він заявив у коментарі AP.
«Отже, на другий сезон було стільки тиску і стільки попиту... Я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Але скажу, що справді буде другий сезон. Це зараз у мене в голові. Нині я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще зарано говорити, коли і як це станеться. Так що я обіцяю вам, що [головний герой] Гі-Хун повернеться, і він щось зробить для цього світу», — заявив Хван Дон Хек.
Імовірно, другий сезон буде зосереджений не на самій грі, а на поліції.
«Якщо мені вдасться зробити щось – це буде історія Фронтмена [колишнього поліцейського, який зараз спостерігає за грою та гравцями]. Я думаю, що проблема з поліцейськими – це не лише проблема Кореї. Я бачу це у світових новинах. Це було питання, яке я хотів порушити. Може, у другому сезоні я зможу показати це детальніше», — пояснив Хван Дон Хек.
Сценарист додав, що над другим сезоном не буде сам працювати і планує залучити команду сценаристів і ще кілька досвідчених режисерів. Коли саме вийде другий сезон — невідомо, за прогнозами через рік-півтора.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона. На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона. У середньому — по $2,4 мільйона за епізод.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази). Також через його популярність у компанії Vans різко зросли продажі білих кедів без шнурків (сліпонів) — аж на 7 800%.