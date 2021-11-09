Режиссер «Игры в кальмара» анонсировал второй сезон сериала

Режиссер и сценарист сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что будет второй сезон. Об этом он заявил в комментарии AP.

«Итак, на второй сезон было столько давления и столько спроса... Я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но скажу, что будет второй сезон. Это сейчас у меня в голове. Сейчас я занимаюсь планировкой. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и как это произойдет. Так что я обещаю вам, что [главный герой] Ги-Хун вернется, и он что-нибудь сделает для этого мира», — заявил Хван Дон Хек.