Netflix за месяц заработал на «Игре в кальмара» почти $900 миллионов

На производство сериала (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона. В среднем — по $2,4 миллиона на эпизод.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за первый месяц принес компании Netflix $891,1 миллиона.

Сериал «Игра в кальмара» официально стал самым популярным на Netflix. С момента релиза 17 сентября он набрал 132 миллиона просмотров из более чем 80 стран. Около 89% людей, которые начали смотреть шоу, видели больше одной серии, а 66% посмотрели сериал полностью.

Сериал лидирует в первой десятке рейтинга Netflix в 94 странах мира.