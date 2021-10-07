С выходом сериала «Игра в кальмара» продажи белых кед Vans выросли на 7 800%. Их раскупают в преддверии Хэллоуина

После выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который стал самым популярным на Netflix, у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипонов) — аж на 7 800%. Особенно это ощутимо в преддверии Хэллоуина.

Об этом пишет Variety.

Отдельно ажиотаж к кедам и одежде из сериала подогрел Netflix, опубликовав в Instagram «подсказку» к Хэллоуину.

В целом поисковые запросы на обувь Vans из сериала выросли 145%, а спрос на зеленые костюмы на 97%. Также люди ищут красные костюмы надзирателей — поисковой запрос на них вырос на 62% за последние несколько недель.

Костюмы и обувь уже пользуются большой популярностью в соцсетях, особенно в TikTok. Блогеры снимают в них тематические видео.