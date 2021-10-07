З виходом серіалу «Гра в кальмара» продаж білих кед Vans вирів на 7 800%. Їх розкуповують напередодні Гелловіну

Після виходу південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», який став найпопулярнішим на Netflix, у компанії Vans різко зросли продажі білих кед без шнурків (сліпони) — аж на 7 800%. Особливо це відчутно напередодні Гелловіну.

Про це пише Variety.

Окремо ажіотаж до кед і одягу з серіалу підігрів Netflix, опублікувавши в Instagram «підказку» до Гелловіну.

В цілому пошукові запити на взуття Vans з серіалу виросли 145%, а попит на зелені костюми на 97%. Також люди шукають червоні костюми наглядачів — пошуковий запит на них виріс на 62% за останні кілька тижнів.

Костюми та взуття вже користуються великою популярністю в соцмережах, особливо в TikTok. Блогери знімають в них тематичні відео.