Режиссер «Игры в кальмара» договаривается с Netflix о съемках третьего сезона

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек договаривается с Netflix о съемках третьего сезона сериала. Он всего месяц назад анонсировал второй сезон.
Об этом пишет Yonhap.
«Я веду переговоры с Netflix по поводу второго сезона, а также третьего сезона», — сказал он.
По словам режиссера, переговоры должны завершиться в ближайшее время. Это впервые Хван Дон Хек поделился информацией о третьем сезоне. В ноябре он анонсировал создание второго сезона, но его съемки еще не начались.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за первый месяц принес компании Netflix $891,1 миллиона. На производство сериала (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона, в среднем по $2,4 миллиона на эпизод. Режиссер и сценарист сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что будет второй сезон.
- Из-за «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кедов без шнурков (слипонов) — на 7 800%.