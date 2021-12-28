САП порушила справу проти нардепа Клочка через можливе незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу проти нардепа Андрія Клочка. Його перевірять на предмет можливого незаконного збагачення.

Про це йдеться у відповіді САП на запит Bihus.Іnfo.

Журналісти кілька разів випускали розслідування про мільйонні статки Клочка та його родини, які не можна пояснити офіційними доходами.

На основі цих сюжетів юристи звернулися до Офісу генерального прокурора із заявою про можливий злочин — незаконне збагачення нардепа. Через це САП порушила справу за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Вона передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.