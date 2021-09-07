Bihus.Info: Мати нардепа-«слуги» Клочка за час його роботи в Раді придбала нерухомість та Tesla на 14,5 млн грн

Мати народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка, 70-річна Наталія, протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн. Почала вона його купувати, коли син потрапив до Верховної Ради.

Про це йдеться у розслідування проєкту Bihus.info, яке оприлюднили 7 вересня.

Так наприклад, у серпні 2021 року Наталія Клочко купила дві квартири (на 200 і на 68 кв. м) і нежитлове приміщення (4,5 кв. м) у столичному ЖК «Рів’єра». Середня вартість квадрату в цьому ЖК — 35 тисяч гривень. Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 млн. грн.

У квітні 2021 року жінка купила будинок на 150 кв. м під Броварами у селі Перемога. За цією адресою розташоване котеджне містечко Viva Village Town, на 13 таунхаусів. На сторінці містечка у Facebook будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 млн грн.

Минулого року жінка стала власницею 24 соток у селі Блиставиця (Київська область). Ділянка розташована на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером. Наразі на ній нічого немає, однак тільки землю в цьому місці продавали за 86 тис. грн за сотку без комунікацій. За таким прайсом ділянка матері нардепа мала б обійтись десь у 2 млн грн.

Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016 року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

Журналісти акцентують увагу на тому, що у самого нардепа, відповідно до декларації, власного житла немає. У коментарі Bihus.Info Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.