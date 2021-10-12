Bihus.Info: «Слуга» Клочко збрехав про сестру, пояснюючи статки матері на 14,5 мільйона гривень

Журналісти Bihus.Info перевірили сестру депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка, на яку він посилався, пояснюючи майно своєї матері на 14,5 мільйона гривень. Виявилося, що офіційно його сестра заробляє 10 тисяч гривень на місяць, живе на Троєщині та ніколи не мала свого бізнесу.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти зазначили, що вирішили перевірити Олену Грузіцьку(сестра Клочка) після посту нардепа у Facebook, в якому його пояснення їм здалися неправдоподібними.

Журналісти зʼясували, що Грузіцька, за даними реєстрів, ніколи не мала бізнесу і навіть не зареєстрована як ФОП. Вона працює керівницею у стоматологічній клініці та, за даними джерел у податковій, отримує близько 9 тисяч гривень. Ще 1 300 гивень місяць їй платить інша стоматологічна фірма. Навіть з урахуванням отримання зарплати в конверті заробіток Грузіцької не перевищує 35 тисяч гривень.

Чоловік сестри Клочка працює в компанії, що займається виробами з алюмінію. З початку цього року він офіційно отримує близько 28 тисяч гривень на місяць. За три останні роки сімʼя сукупно заробила трохи понад мільйон гривень.

Грузіцька з чоловіком, які зі слів нардепа профінансували майно матері на мільйони гривень, живуть у типовій багатоповерхівці на столичній Троєщині. У їхньому володінні старий кросовер Toyota Rav4 і бюджетна Toyota Corolla.

Ще одним поясненням активів матері в пості Клочка були зазначені продаж сімейної квартири та його допомога з продажу нерухомості у Броварах. Як стверджують журналісти, ці події не пояснюють покупку мільйонних активів для матері, оскільки сімейну квартиру продали за 1,9 мільйона гривень і після появи у власності матері Клочка частини активів, а нерухомість у Броварах — за 750 тисяч гривень.

Під час процесі перевірки журналісти Bihus.Info зʼясували, що Грузіцька скуповувала нову нерухомість одночасно з матірʼю нардепа. Їх збагачення збігається з приходом Клочка до Верховної Ради. Протягом двох років Грузіцька стала власником столичної нерухомості в ЖК «Баварія» і ЖК «Рівʼєра», а ринкова вартість майна Грузіцької може досягати 7 мільйонів гривень.

Клочко відмовився коментувати нову інформацію. Грузіцька теж відмовилася спілкуватися з журналістами.

Bihus.Info вважає однією з причин появи вищевказаного майна — посаду Клочка. Він є головою комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Цей комітет привертає увагу бізнесменів і забудовників.