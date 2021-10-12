Bihus.Info: «Слуга» Клочко соврал о сестре, объясняя состояние матери на 14,5 миллиона гривен

Журналисты Bihus.Info проверили сестру депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко, на которую он ссылался, объясняя имущество своей матери на 14,5 миллиона гривен. Оказалось, что официально его сестра зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц, живет на Троещине и никогда не имела своего бизнеса.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты отметили, что решили проверить Елену Грузицкую (сестра Клочко) после поста нардепа в Facebook, в котором его объяснения им показались неправдоподобными.

Журналисты выяснили, что Грузицкая, по данным реестров, никогда не имела бизнеса и даже не зарегистрирована как ФЛП. Она работает руководительницей в стоматологической клинике и, по данным источников в налоговой, получает около 9 тысяч гривен. Еще 1 300 гриаен в месяц ей платит другая стоматологическая фирма. Даже с учетом получения зарплаты в конверте заработок Грузицкой не превышает 35 тысяч гривен.

Муж сестры Клочко работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия. С начала этого года он официально получает около 28 тысяч гривен в месяц. За три последних года семья совокупно заработала чуть больше миллиона гривен.

Грузицкая с мужем, которые по словам нардепа профинансировали имущество матери на миллионы гривен, живут в типичной многоэтажке на столичной Троещине. В их владении старый кроссовер Toyota Rav4 и бюджетная Toyota Corolla.

Еще одним объяснением активов матери в посте Клочко были продажа семейной квартиры и его помощь с продажи недвижимости в Броварах. Как утверждают журналисты, эти события не объясняют покупку миллионных активов для матери, поскольку семейную квартиру продали за 1,9 миллиона гривен и после появления в собственности матери Клочко части активов, а недвижимость в Броварах — за 750 тысяч гривен.

В процессе проверки журналисты Bihus.Info выяснили, что Грузицкая скупала новую недвижимость параллельно с матерью нардепа. Их обогащение совпадает с приходом Клочко в Верховную Раду. В течении двух лет Грузицкая стала владельцем столичной недвижимости в ЖК «Бавария» и ЖК «Ривьера», а рыночная стоимость имущества Грузицкой может достигать 7 миллионов гривен.

Клочко отказался комментировать новую информацию. Грузицкая тоже отказалась общаться с журналистами.

Bihus.Info считает одной из причин появления вышеуказанного имущества должность Клочко — он является главой комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Этот комитет привлекает внимание бизнесменов и застройщиков.