«С родителями не живу»: нардеп из «Слуги народа» Клочко прокомментировал приобретение матерью недвижимости на 14 млн гривен

Народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Рады по по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко прокомментировал информацию журналистов о покупке матерью недвижимости на 14 млн гривен. Он отметил, что не имеет к этому никакого отношения.

Об этом нардеп написал в своем Facebook.

«Я — совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным», — отметил Клочко.

По его словам, он не общается ни с родителями, ни с сестрой по финансовым вопросам. Нардеп отметил, что именно его сестра помогает матери, и работает она в медицинском бизнесе.

«Моя сестра помогает маме, она является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более — согласия. Единственное, что я знаю — и мама, и сестра продали квартиру, находившуюся в их собственности, и купили другие — добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах», — пояснил он.