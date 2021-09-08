«З батьками не живу»: нардеп зі «Слуги народу» Клочко прокоментував придбання матір’ю нерухомості на 14 млн гривень

Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Ради з з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко прокоментував інформацію журналістів про придбання матір’ю нерухомості на 14 млн гривень. Він зазначив, що не має до цього ніякого відношення.

Про це нардеп написав у своєму Facebook.

«Я — повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сімʼю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного відношення. Це стосується лише моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним», — зазначив Клочко.

За його словами, він не спілкується ані з батьками, ані з сестрою стосовно фінансових питань. Нардеп зазначив, що саме його сестра допомагає матері, і працює вона у медичному бізнесі.

«Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше — згоди. Єдине, що я знаю — і мама, і сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, і купили інші — додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах», — пояснив він.