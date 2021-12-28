САП возбудила дело против нардепа Клочко из-за возможного незаконного обогащения

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила дело против нардепа Андрея Клочко. Его проверят на предмет возможного незаконного обогащения.

Об этом говорится в ответе САП на запрос Bihus.info.

Журналисты несколько раз выпускали расследование о миллионном состоянии Клочко и его семьи, которое нельзя объяснить официальными доходами.

На основе этих сюжетов юристы обратились в Офис генерального прокурора с заявлением о возможном преступлении – незаконном обогащении нардепа. Поэтому САП возбудила дело по ст. 368-5 УКУ (Незаконное обогащение). Она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.