САП возбудила дело против нардепа Клочко из-за возможного незаконного обогащения

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила дело против нардепа Андрея Клочко. Его проверят на предмет возможного незаконного обогащения.
Об этом говорится в ответе САП на запрос Bihus.info.
Журналисты несколько раз выпускали расследование о миллионном состоянии Клочко и его семьи, которое нельзя объяснить официальными доходами.
На основе этих сюжетов юристы обратились в Офис генерального прокурора с заявлением о возможном преступлении – незаконном обогащении нардепа. Поэтому САП возбудила дело по ст. 368-5 УКУ (Незаконное обогащение). Она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
- Журналисты Bihus.Info сообщили, что 70-летняя мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко Наталья в течение последних двух лет стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто Tesla. Рыночная стоимость этого имущества составляет около 14,5 миллиона гривен. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду. Журналисты акцентируют внимание на том, что у самого нардепа, согласно декларации, собственного жилья нет.
- 8 сентября Клочко написал в Facebook, что с недвижимостью матери помогла сестра, которая «является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местное отделение международной компании». Он же якобы к имуществу матери не имеет отношения.
- После этого журналисты проверили сестру Андрея Клочко. Оказалось, что его сестра официально зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц, живет на Троещине и никогда не имела своего бизнеса. Муж сестры Клочко работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия. С начала этого года он официально получает около 28 тысяч гривен в месяц. За три последних года семья совокупно заработала чуть больше миллиона гривен.